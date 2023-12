Action, Shows und Musik für Groß und Klein: Familienzeit bei Bad Neuenahrer Uferlichtern

Action, Shows und Musik für Groß und Klein Foto: GEORG MUELLER

Das nostalgische, festlich geschmückte Karussell lädt freitags ab 15 Uhr sowie samstags und sonntags ab 14 Uhr dazu sein, in einer goldenen Kutsche, auf einem stolzen Pferd oder in einem eleganten Schwan Platz zu nehmen und sich rund drehen zu lassen. Am Samstag, 16. Dezember, ist ab 15 Uhr Kreativzeit in der Kleinen Bühne im Kurpark. Hier können Kinder und Jugendliche zusammen mit der städtischen Okuja (Offene Kinder- und Jugendarbeit) ihre eigenen Bilderrahmen werkeln und gestalten. In einer Fotobox kann man lustige Bilder mit verschiedenen Accessoires machen lassen.

Rockig wird es am Samstag um 18 Uhr in der Kleinen Bühne mit der Band „Pelemele“. Unter dem Motto Pop 'n' Roll hat die Band jede Menge Ohrwürmer am Start, welche sich in heimischen Kinderzimmern äußerst wohl fühlen – eine wilde Mischung aus Rock, Disco, Hip Hop, Pop und Ska. Die vier Jungs aus Köln, haben außerdem ihr Album „Der Wëcker“ mit im Gepäck. Alle Lieder sind mit viel Witz und Einfühlungsvermögen selbst ausgeheckt, komponiert und von Hand eingespielt, so dass die Musik ohne Umwege Tanzbeine und Lachmuskeln triggert.

Action, Shows und Musik für Groß und Klein Foto: Rene Albert

Sonntags geht es ab 14 Uhr weiter mit Kinderschminken. Für staunende Kinderaugen sorgt dann abends um 18 Uhr René Albert mit einer faszinierenden Feuershow auf der Centerwiese im Kurpark. Die Eisbahn im Kurpark ist an allen drei Tagen zum Schlittschuhlaufen geöffnet. Für kleine Besucher gibt es Schiebefiguren, an denen sie sich festhalten und ihre ersten Fahrversuche auf dem Eis wagen können. Im Schlittschuhverleih gibt es alle Schuhgößen zum Ausleihen, teilt die Stadt mit.

Neben dem speziellen Programm für Kinder stehen am dritten Adventswochenende weitere Konzerte für Musikfreunde aller Generationen auf dem Programm. Der Gospelchor Bad Neuenahr präsentiert am Samstag, 16. Dezember, unter dem Motto „Legenden“ zwei Konzerte im evangelischen Gemeindehaus, Wolfgang-Müller-Straße 9. Sowohl um 17 Uhr als auch um 19 Uhr stehen Songs und Lieder von Michael Jackson, Abba, Udo Jürgens und vielen anderen im Mittelpunkt. Prominente Musiker der christlichen Popkulturszene wie Michael Schütz (Klavier) und Andreas Hermjakob (Percussion) begleiten den Chor. Die Leitung der Konzerte hat Andrea Stenzel. Einlass zum Konzert ist 20 Minuten vor Beginn. Wer sich vorab einen Platz sichern möchte, kann im evangelischen Gemeindebüro in der Wolfgang-Müller-Straße 7 kostenlose Eintrittskarten erhalten.

Action, Shows und Musik für Groß und Klein Foto: Gospelchor

red

Am Sonntag, 17. Dezember, ist die Kleine Bühne im Kurpark Schauplatz für drei weitere Konzerte. Während um 11 und um 15 Uhr Mitglieder des Bad Neuenahrer QuAHRtetts mit Gästen ein klassisches Repertoire spielen, wird die Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler um 18 Uhr ein winterlich-weihnachtliches Blasmusikkonzert präsentieren. Unter der Leitung von Norbert Nyikes erleben die Besucher sowohl traditionelle als ach moderne Weihnachtslieder.

Die Uferlichter leuchten freitags und samstags von 15 bis ca. 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Alle Termine und Infos finden Besucher unter www.ahrtal.de/uferlichter