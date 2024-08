Plus Kreis Ahrweiler Achim Greif ist Senior-Experte im Kreis Ahrweiler: Eine gute Idee reicht nicht Von Beate Au i Der Senior-Experte Achim Greif berät Jungunternehmer und kann viel Erfahrung beisteuern. Foto: Beate Au Die Senior-Experten Kreis Ahrweiler sind eine Gruppe von ehemaligen Führungskräften, die nach einem erfolgreichen Berufsleben aus der aktiven Tätigkeit ausgeschieden sind und ihr dort erworbenes Fachwissen Existenzgründern zur Verfügung stellen. Einer von ihnen ist Achim Greif aus Remagen. Lesezeit: 4 Minuten

Unternehmerisches Denken ist bei Achim Greif ständig präsent. Er scheint so, als könnte er kaum abschalten. Geschäftsideen in Form von Software-Lösungen sind schnell abrufbar bei dem 68-Jährigen aus Remagen, der als Manager in der IT-Branche im pharmazeutischen Bereich bis heute aktiv ist. Seine Expertise behält der 68-Jährige nicht für sich, ...