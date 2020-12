Bonn

Die Augen zusammen gekniffen, die Stirn in Falten, bis der ein oder andere Tropfen Schweiß an der Augenbraue vorbeirinnt. Ich werfe mein ganzes Gewicht in die Eisen des Butterfly-Fitnessgerätes. Beim Gedanken daran, dass mein Schweiß auch das Coronavirus übertragen könnte, komme ich mental ebenso ins Schwitzen.