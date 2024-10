Plus Adenau

Abschied nach zehn Jahren: Rektorin Monika Schüller-Diewald verlässt die Adenauer Hocheifel-Realschule

Von Werner Dreschers

i Monika Schüller-Diewald (4. von links) verlässt die Hocheifel-Realschule plus in Adenau. Zum Abschied gab es ein Erinnerungsfoto mit Landrätin Cornelia Weigand (3. von rechts) sowie Gästen und Gratulanten aus dem Schulbereich. Foto: Werner Dreschers

Ein großer Abschied stand jetzt an der Hocheifel-Realschule plus in Adenau an: Die Rektorin Monika Schüller-Diewald verlässt die Institution. Doch vor dem endgültigen Weggang aus Adenau gab es noch Gelegenheit, der scheidenden Rektorin im festlichen Rahmen für ihr Engagement zu danken.