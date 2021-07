Sinzig

Abgeknickte Fahrbahn auf der B 9 bei Sinzig: So könnte es weitergehen

Am Tag nach der Flutwelle herrscht an dem Knotenpunkt zwischen Ahr und Rhein inmitten der andauernden Einsätze der Rettungskräfte und Aufräumarbeiten absolutes Verkehrschaos: Die gerade sanierte Ahrbrücke der B 9 bei Sinzig als wichtige Verbindung zwischen Köln, Bonn und Koblenz ist abgeknickt. Ein Brückenpfeiler hat sich um aktuell zwei Meter abgesenkt und dabei die Fahrbahn mitgezogen, wie Bernd Cornely, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz, bei einem Pressetermin in Sinzig erläuterte. Der Pfeiler ist von der Ahr unterspült worden.