Abfallwirtschaftsbetrieb des Ahrkreises wird neu aufgestellt: AöR stellt 20 zusätzliche Mitarbeiter ein Von Jochen Tarrach i Seit der Gründung 1995 ist der Abfallwirtschaftsbetrieb Ahrweiler unter der Leitung von Sascha Hurtenbach eine Erfolgsgeschichte. Er hat nicht nur Gewinne erzielt, sondern auch die Folgen der Flut erfolgreich bewältigt. Foto: Jochen Tarrach Der Kreis Ahrweiler als gesetzlicher Träger der Pflichtaufgabe der Abfallentsorgung hat bereits zum 1. Januar 1995 den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Ahrweiler gegründet. Bisher eine Erfolgsgeschichte, denn er hat seit seiner Aufstellung nach Ansicht der Kreistagsfraktionen hervorragend gearbeitet. Lesezeit: 3 Minuten

Doch die gesetzlichen Vorgaben zur Müllbeseitigung haben sich in den vergangenen Jahren erheblich verschärft, und der Betrieb muss nun an die geänderte Lage angepasst werden. So wird der AWB zum 1. Januar 2025 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt und geht damit als 100-prozentige Tochtergesellschaft des Kreises in die ...