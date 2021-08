Hätte sich der kleine Leon denn nicht einen anderen Zeitpunkt als die zwei größten Katastrophentage in der bisherigen Geschichte des Ahrtals aussuchen können, um auf die Welt zu kommen? Am Mittwoch, 14. Juli, machen sich morgens Fabian Mönch und seine hochschwangere Lebenspartnerin Paulina Szustek aus Ahrbrück auf ins Marienhaus-Klinikum in Bad Neuenahr – in Erwartung einer hoffentlich reibungslosen Geburt. Doch es sollte anders kommen.