Sinzig

Abdeckplanen aufgeschlitzt: Diebstahl aus Waggons in Sinzig

Unbekannte haben in Sinzig an Waggons eines Güterzugs 16 Abdeckplanen beschädigt. In mindestens zwei Fällen drangen die Täter auch in die Waggons ein und stahlen mehrere Sport- und Outdoorartikel sowie Tonerpatronen. Wie die Bundespolizei Trier am Dienstag mitteilte, hat sich der Vorfall bereits zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr ereignet.