Bei der Flutkatastrophe im Juli wurde auch das Herz des historischen Kurviertels in Bad Neuenahr, der direkt an der Ahr gelegene Kurpark, schwer beschädigt. Trotz des großen Ausmaßes an Zerstörung soll der Kurpark bald wieder das werden, was er vor der Flut war: ein Ort der Erholung, der Kultur und auch des Genusses.