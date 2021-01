Meckenheim/Grafschaft

Am Dienstagmittag kam es auf der A 61 in Fahrtrichtung Süden hinter dem Kreuz Meckenheim zu einem LKW-Auffahrunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen ein Sattelzug und ein Lastzug bedingt durch einen Stau zum Stillstand, was ein dahinter fahrender Sattelzug zu spät bemerkte und die beiden Lkw ineinander schob.