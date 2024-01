85 Millionen Euro Umsatz durch Feriengäste: Region am Laacher See ist bei Touristen beliebt

Die Region um den Laacher See ist ein beliebtes Reiseziel – vor allem für Tagestouristen. Eine Reihe von Betrieben und Privatpersonen haben sich auf Beherbergung und Versorgung der Gäste eingestellt. Touristische Höhepunkte wie der Laacher See mit der Abtei Maria Laach, der Vulkanexpress und die vielfältigen Wandermöglichkeiten locken pro Jahr eine große Schar von Besuchern an.