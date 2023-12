80-Jährige retten sich: Wohnhaus brennt in Lantershofen in der Nacht

In Lantershofen hat in der Nacht zu Freitag ein Einfamilienhaus Feuer gefangen. Die Bewohner konnten sich aus dem Haus retten, das Erdgeschoss fiel den Flammen zum Opfer.

Das Feuer hat das Erdgeschoss des Hauses in Lantershofen verwüstet. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

In der Nacht zu Freitag erhielt die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen 2.05 Uhr die Meldung über den Brand eines Einfamilienhauses in der Karweilerstraße in Grafschaft-Lantershofen. Die über 80-jährigen Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen und der Brand durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr schnell gelöscht werden, heißt es von der Polizei. Das Erdgeschoss sei aufgrund der starken Rauchentwicklung zur Zeit nicht bewohnbar.

Die Bewohner wurden mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Abklärung verbracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Ursache für die Brandentstehung gewesen sein. Der Sachschaden wird im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. red