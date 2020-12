Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Niedergang der Traditionsmarke Apollinaris geht weiter. Nach der Einstellung des internationalen Vertriebs in 2013 stellt das einst als Queen of Table Water vermarktete Mineralwasser aus Bad Neuenahr jetzt den Verkauf im Handel ein und wird fortan nur noch in der Hotellerie und Gastronomie erhältlich sein. Der Rückzug aus dem Geschäft in Supermärkten und Getränkeläden bleibt auch für die Mitarbeiter nicht ohne Folgen. 80 von 320 Stellen sollen abgebaut werden. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kündigt massiven Widerstand an.