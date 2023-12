Plus Kempenich 70 Jahre Motorsport: MSC Kempenich ehrt Meister und Mitglieder Dass der Motorsportclub (MSC) Kempenich in Sachen Großveranstaltungen seit Jahrzehnten eine große Hausnummer ist, dürfte über die Grenzen des Brohltals hinaus längst bekannt sein. Die Festlichkeit zum 70-jährigen Bestehen, verbunden mit dem traditionellen Jahresabschlussfest, zeigte indes, dass man beim MSC auch zu feiern weiß. Von Hans-Josef Schneider

Elisabeth Dahr, die als Beigeordnete in Vertretung von Bürgermeister Johannes Bell Jubiläumsglückwünsche der Verbandsgemeinde überbrachte, fand es klasse, dass man in erster Linie bei den Feierlichkeiten an die Mitglieder denkt, und hier vorrangig an die, welche übers Jahr als Aktive oder als Helfer mit dazu beitragen, den guten Ruf des ...