70 Jahre ABK 54 Ahrbrück: Großes Fest zum Jubiläum

i Wollen das 70-jährige Bestehen des ABK 54 Ahrbrück mit vielen Gästen und einem dreitägigen, bunten, fröhlichen Festprogramm feiern (von links): Arno Furth, Astrid Christ und Franz-Josef Christ. Starten werden die Festivitäten am heutigen Freitag mit einer Schlagerparty. Foto: Claudia Voß

Sieben Jahrzehnte Sport in Ahrbrück, sieben Jahrzehnte Sportverein – für die Mitglieder des ABK 54 Ahrbrück (ABK) ein Grund dieses besondere Vereinsjubiläum im Rahmen der Rochus-Kirmes ausgiebig mit einem großen, bunten Fest für die ganze Familie samt einer großen Tombola und viel Musik zu feiern. Den Auftakt der insgesamt dreitägigen Feierlichkeiten bildet am Freitag, 16. August, ab 20 Uhr die Schlagerparty mit DJ Siggi im Festzelt am Leuer-Parkplatz.