Plus Sinzig

61-Jähriger will als neuer Ortsvorsteher vieles bewegen: Was Reiner Friedsam mit Sinzig vorhat

i „Sicher, sauber, schöner“: Dieses Motto hat sich Reiner Friedsam als künftiger Ortsvorsteher in Sinzig auf die Fahnen geschrieben. Foto: Silke Müller

Reiner Friedsam ist in der Barbarossastadt bekannt wie ein bunter Hund. Kein Wunder: Schließlich ist er ein waschechter Sinziger, erblickte dort sogar vor 61 Jahren das Licht der Welt. Und dass ihm seine Heimat am Herzen liegt, stellte er schon viele Male unter Beweis. Warum aber wollte er nun Ortsvorsteher der Kernstadt werden, und was hat er vor? Die RZ hat nachgefragt.