Auch die Gemeinde Hönningen hat in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 erheblichen Schaden genommen. Mithilfe des in Wiesbaden ansässigen Ingenieurbüros Berger wurde das gesamte Ausmaß der Zerstörungen in den zurückliegenden Monaten dokumentiert und in einem Maßnahmenplan für den Wiederaufbau festgehalten. Die Vorstellung dieses Planes stand nun im Mittelpunkt der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde im Pfarrsaal der Kirche.