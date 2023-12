1963, also vor genau 60 Jahren, wurde die katholische Pfarrei St. Pius formell ins Leben gerufen. Doch das Jubiläumsjahr 2023 hat der Pfarrgemeinde nicht unbedingt nur Freude gebracht. Angesichts der aktuellen Ereignisse ist die mit so viele Mühe errichtete Pfarrkirche in Gefahr geraten und es wird darüber diskutiert, ob sie abgerissen werden oder in ein Wohnprojekt umgewandelt werden soll.