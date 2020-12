Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 17:12 Uhr

Kreis Ahrweiler

57 Neuinfektionen übers Wochenende: Corona in immer mehr Schulen

Das Coronavirus scheint sich immer schneller im Kreis Ahrweiler zu verbreiten. Seit Freitag gab es 57 Neuinfektionen zwischen Adenau und Remagen. In immer mehr Schulen werden positiv getestete Personen gefunden. Aufgrund mehrerer Infektionen in der Berufsbildenden Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde für eine Klasse Quarantäne angeordnet, so der Kreis am Samstag.