Bad Neuenahr-Ahrweiler

55-Jähriger schwer verletzt: Explosion in Mehrfamilienhaus in Bad Neuenahr

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit.