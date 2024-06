Plus Remagen 50 Jahre Jugendfeuerwehr im Kreis Ahrweiler: Blaulichtfamilie braucht den Nachwuchs Von Jochen Tarrach i Vielseitig einsetzbar ist so eine Drohne. Renè Schmitt von der Feuerwehr Bad Bodendorf weiß wie es geht. Foto: Jochen Tarrach 50 Jahre Jugendfeuerwehr im Kreis Ahrweiler. Grund genug für Kreisjugendfeuerwehrwart Dirk Schorn aus Remagen, innerhalb einer Festversammlung mit vielen Gästen, aber auch mit einem großen Jugendblaulichttag den runden Geburtstag zu feiern. Lesezeit: 2 Minuten

Dazu gehörte natürlich auch eine Rückschau auf die Anfänge des organisierten Feuerwehrnachwuchses im Kreis. So standen am Samstag rund um die Rheinhalle in Remagen die Jugendfeuerwehr im Kreis Ahrweiler und ihre Partner im Mittelpunkt. Natürlich waren auch die Erwachsenen der Blaulichtfamilie des Kreises mit ihren Fahrzeugen und ihrer Ausrüstung gekommen, ...