40 Jahre Städtepartnerschaft: Großes Wiedersehen in Remagen

Die Begeisterung darüber, sich endlich wiedersehen zu können, ist riesig an diesem Freitagnachmittag auf dem Marktplatz in Remagen. Nach der langen Corona-Zwangspause wird dort eine Delegation des Vereins „Amis de Remagen“ mit Bürgermeister Jacques Myard aus Maisons-Laffitte empfangen. Ein ganzes Wochenende werden die deutschen und französischen Freunde gemeinsam am Rhein verbringen. Mit von der Partie ist auch Dagmar Bahlo, Bürgermeisterin von Georgsmarienhütte. Denn es gibt etwas ganz Besonderes zu feiern.