Rhein/Koblenz

Ja, den Drogenhandel mit Marihuana und anderen Substanzen hat ein 29-Jähriger vom Rhein vor dem Landgericht in Koblenz eingeräumt. Mit Materialien zur Amphetaminherstellung indes, die die Polizei neben einer Schreckschusswaffe im August vergangenen Jahres in seiner Wohnung sichergestellt hat, sowie mit der PET-Flasche voller Amphetaminflüssigkeit, die im Keller gefunden worden ist, will der Mann nichts zu tun haben. Das soll sein ehemaliger Kumpan gewesen sein. Der Angeklagte muss sich wegen des Handels mit Drogen in nicht geringer Menge verantworten. Jetzt hat die Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Andreas Bendel ihr Urteil gefällt.