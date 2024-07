Plus Bad Neuenahr 27. Burgunderfest in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Auch Regen kann fröhliches Treiben in Weinbergen nicht stoppen Von Jochen Tarrach i Ein Tänzchen in den Weinbergen hoch über der Stadt – das macht auch bei Regen Spaß. Foto: Jochen Tarrach Burgunderfest, das bedeutet nicht nur fröhliches Treiben und ein gutes Gläschen Wein auf dem Festplatz in den Weinbergen oberhalb von Bad Neuenahr, sondern heißt auch: Wanderstiefel schnüren. Feste Regenkleidung anlegen, das kam in diesem Jahr noch hinzu. Denn bis auf wenige Augenblicke regnete es ununterbrochen. Lesezeit: 3 Minuten

So war das 27. Burgunderfest eine im doppelten Sinne durchaus feuchte Angelegenheit. Sicher, es waren einige Gäste weniger unterwegs als in den Jahren zuvor, aber trotzdem war die Stimmung großartig und das Fest rund um den Ahrwein wieder ein Erfolg. Als der Himmel später am Abend wirklich alle Schleusen öffnete, ...