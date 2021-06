Der Nürburgring ist in diesem Jahr ein Modellprojekt in Rheinland-Pfalz für Veranstaltungen mit Zuschauern im Freien. Davon profitiert auch das beliebte 24-Stunden-Rennen, das an diesem Wochenende auf dem Rundkurs ausgetragen wird. Bis zu 10.000 Besucher dürfen auf den Tribünen an der Grand-Prix-Strecke sowie den VIP-Lounges entlang der Start- und Zielgeraden Platz nehmen.