Plus Kreis Ahrweiler 219 neue Einbürgerungen im Kreis Ahrweiler: Landrätin erwartet beidseitigen Respekt Von Judith Schumacher i In der Sporthalle des Peter-Joerres-Gymnasiums begrüßte Landrätin Cornelia Weigand die 219 Neubürger im Kreis Ahrweiler. Foto: Judith Schumacher „Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte“. Mit der feierlichen Erklärung, die 219 Menschen stehend gemeinsam mit Landrätin Cornelia Weigand in der Sporthalle des Peter-Joerres-Gymnasiums verlasen, sind sie jetzt offiziell deutsche Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten. Und es sollen noch mehr werden. Lesezeit: 3 Minuten

Um die dritte Einbürgerungsfeier des Landkreises Ahrweiler abzuhalten, fehlte es in der Kreisverwaltung an Platz. Um den 219 Menschen aus vierzig Ländern im Alter von einem halben bis zu 75 Jahren die Urkunden zur deutschen Staatsbürgerschaft zu verleihen, wich man in die Sporthalle des Gymnasiums aus. „Es hat ein wenig ...