Plus Ahrtal 20-Minuten-Takt in Sicht: Züge der Ahrtalbahn werden per Mausklick gesteuert Am 11. Dezember beginnt auf der Ahrtalstrecke ein neues Zeitalter: Um 5 Uhr morgens wird ab Remagen der erste Zug fahren, der über moderne digitale Leit- und Sicherungstechnik gesteuert wird. Zwei elektronische Stellwerke ersetzen dann auf der Strecke Remagen-Walporzheim die vier mechanischen Anlagen aus den 1950er-Jahren. Damit ist ein erster Schritt für einen 20-Minuten-Takt im Ahrtal getan. Von Beate Au

Noch gibt es die vier mechanischen Stellwerke in Bad Neuenahr, Ahrweiler Walporzheim und Bodendorf. Sie wurden durch die Flut im Sommer 2021 in Mitleidenschaft gezogen, mit dem Wiederaufbau des ersten Streckenabschnitts aber wieder so gerichtet, dass sie den Zugverkehr sicher steuern können. Historische Technik bald Vergangenheit Hier riecht es nach historischer Technik. ...