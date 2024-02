1900 Stunden im ehrenamtlichen Einsatz: DRK zieht Bilanz nach Karneval im Kreis Ahrweiler

Die Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes sind beim Karneval nicht wegzudenken. Sie sorgen dafür, dass sich die Bürgerinnen und Bürger beim Feiern sicher fühlen und im Notfall schnelle Hilfe erhalten. Foto: Lukas Franke / DRK-Kreisverband Ahrweiler e.V.

Ob bei Sitzungen, Karnevalszügen oder After-Zoch-Partys: Auf die Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes aus den DRK-Ortsvereinen Adenau, Bad Breisig, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Niederzissen, Remagen, Sinzig, Wehr und Weibern war während der ganzen Session Verlass. Rund 240 ehrenamtliche Helfende des Sanitätsdienstes versorgten an 60 Veranstaltungen Schnitt- und Platzwunden, kümmerten sich um Alkoholisierte oder leiteten im Bedarfsfall den Krankentransport ein.

Pünktlich am 11. November starteten die närrischen Sitzungen, bei denen die DRK-Helfer des Sanitätsdienstes genauso dazugehörten wie Bands und Büttenredner. Während die Bürger feierten, sangen oder schunkelten, hatten die DRK-Ehrenamtlichen bei 27 Sitzungen das Geschehen stets im Blick und waren sofort zur Stelle, wenn es jemandem nicht gut ging und Hilfe vonnöten war.

Viele Veranstaltungen in kurzer Zeit

Natürlich waren die Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes in dieser Session auch wieder an Umzügen im Kreis vor Ort. Mit ihren Einsatzfahrzeugen standen sie während 31 Zügen an strategisch wichtigen Stellen, so dass sie im Notfall schnell Hilfe gewähren konnten. Zusätzlich begleiteten sie zwei After-Zoch-Partys.

„Die fünfte Jahreszeit war dieses Jahr sehr früh und das bedeutete, dass es in der Kürze der Zeit viele karnevalistische Veranstaltungen gab. Für unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Sanitätsdienst war das eine große Herausforderung und auch sehr anstrengend. Umso dankbarer sind wir deshalb für ihr Engagement.“, sagt DRK-Kreisbereitschaftsleiter Michael Alberti.

Ausbildung ist das A und O

Die Helfer des Sanitätsdienstes des Kreisverbands Ahrweiler sind das ganze Jahr im Einsatz: Wie an Karneval kommt es auch bei Veranstaltungen wie „Rock am Ring“, bei Fußballspielen oder Festen immer wieder zu Verletzungen oder Erkrankungen. „Die erfahrenen Ehrenamtlichen helfen schnell und kompetent, denn sie sind bestens dafür ausgebildet. Wir legen großen Wert auf die Ausbildung unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Sanitätsdienstes, denn nur so können wir garantieren, dass sie im Notfall äußerst kompetent agieren können.“, fasst Albertit zusammen. red

Weitere Informationen zum Ehrenamt im DRK gibt es unter https://www.kv-aw.drk.de/angebote/engagement/ehrenamt.html, Tel. 02641/978.050 oder per E-Mail an ehrenamt@kv-aw.drk.de