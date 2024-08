18 Gruppierungen auf dem Adenauer Marktplatz: Vereine präsentieren sich beim Heimatfest

„Einmal ist kein Mal, zweimal ist eine Wiederholung, dreimal eine Tradition“ – Gemäß dieser ungeschriebenen Regel findet im Rahmen des diesjährigen Heimatfestes nach 2019 und 2023 wieder die Vereinsmeile statt. Insgesamt 18 Vereine präsentieren sich und ihre Arbeit am Sonntag, 25. August, zwischen 12 und 17 Uhr in der autofreien Innenstadt.

„Nach den positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr werden die Stände bis auf wenige Ausnahmen in komprimierter Form zwischen dem Marktplatz und der Volksbank zu finden sein“ teilt Citymanagerin Verena Krämer mit.

Voltigierer und Welt des Irish Dance zu sehen

Mit dabei mit Präsentationen entlang der Hauptstraße sind in diesem Jahr die Pfadfinder, die Geno Eifel, der Förderverein Sozialstation Adenau-Altenahr mit dem Pflegestützpunkt und der Gemeindeschwester plus, der SSF Bonn/Irish Dance Leimbach, die Suchhunde und Kitzrettung Adenau am Nürburgring, die Katzenschutzfreunde Rhein-Ahr-Eifel, der Helferstab Ahrtal, der TuWi Adenau mit der Abteilung Voltigieren, die Freiwillige Feuerwehr, der DRK Ortsverein Adenau, der Rotary Club Adenau-Nürburgring, die Rollende Waldschule der Jägerschaft, die Original Goldbach-Musikanten, der Markt für Leib und Seele und das Jugendcafé Adenau.

Vormerken sollten sich Interessierte, so Krämer, auch die folgenden Zeiten: Um 14.30 Uhr zeigen die Voltigierer auf der Hauptstraße im Bereich der Volksbank ihr Können, um 14 Uhr und um 16 Uhr bieten die Aktiven einen Einblick in die Welt des Irish Dance an ihrem Stand im Bereich Rossmann.

Museen sind geöffnet

In der Komturei ist am Sonntag und Montag Nachmittag die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Adenau mit ihrem traditionellen Waffel-Verkauf zu finden. Der Verein für Heimatpflege öffnet am Sonntag seine Museen: Das Heimat-, Zunft- und Johannitermuseum am Markt sowie das Eifeler Bauernhausmuseum in der Schulstraße freuen sich über interessierte Besucher.

Das Rahmenprogramm Freitag, 23. August 20 Uhr: Kölsche Rock Nacht in der Feuerwehrhalle mit Lupo und Veedel for 12 Samstag, 24. August 14 Uhr: Start der 2,2-Kilometer-Wanderung des Eifelvereins (Treff: Parkplatz Krankenhaus) 15 Uhr: Adenauer Sommerbiathlon — Stadtstaffel für Jedermann am Marktplatz 18 Uhr: Offizielle Eröffnung am Marktplatz mit Fassanstich. Im Anschluss Covermusik mit Rainer Tures Band 22.30 Uhr: Partymusik mit DJ Axisgalaxis Sonntag, 25. August 12 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag des Gewerbevereins mit vielen Attraktionen; Adenauer Vereinsmeile – Hauptstraße, Kirche; Rummelplatz Kirchstraße; Waffeln und Kaffee der kfd Adenau in der Komturei; Heimat-, Zunft- und Johannitermuseum sowie Eifeler Bauernhaus-Museum geöffnet 14 Uhr: Stadtorchester Adenau 16.30 Uhr: Fanfarencorps der KG Rot-Weiß Adenau 19 Uhr: Rockmusik mit „Just a Girl“ (No Doubt-Tribute Band) 21.30 Uhr: Partymusik mit DJ Björn Montag, 26. August 13 Uhr: Öffnung der Feststände, Beginn des bunten Nachmittags 14 Uhr: Waffeln und Kaffee der kfd Adenau, Komturei 16 Uhr: Akustikmusik mit Peter & Laurenz 18.30 Uhr: Offenes Singen mit dem MGV Adenauer Land im Atrium 20 Uhr: Abschlussabend mit Rio 5

Nicht im Rahmen der Vereinsmeile selbst vertreten, aber trotzdem nicht unerwähnt lassen will die Citymanagerin die Beiträge des BSC Adenau, des Eifelvereins und des MGV Adenauer Land:

Zum Auftakt des Heimatfestes bietet der Eifelverein am Samstag, dem 24. August, um 14 Uhr eine circa 2,2 Kilometer lange, informative Wanderung „Am Hüstert“ an. Der Weg führt über den Eulenweg, der als Waldlehrpfad angelegt ist und durch alten Laub- und Nadelholzbestand leicht bergauf zu einer Schutzhütte führt. Von dort aus geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, Treffpunkt ist der Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses.

Adenauer Sommerbiathlon als Stadtstaffel

Ebenfalls am Samstag mit Start um 15 Uhr findet auf Initiative des BSC Adenau der Adenauer Sommerbiathlon als Stadtstaffel statt. Eine Staffel besteht jeweils aus drei Startern, die alle eine Strecke von circa 600 Metern laufen und unterwegs auf Biathlon-Klappscheiben schießen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Anmeldungen dazu nimmt Wolfram Boemer, Tel. 02691/938 17 11, E-Mail w.boemer@web.de im Vorfeld entgegen.

Den Abschluss aus Sicht der Vereine bildet am Montag, 26. August, um 18.30 Uhr der MGV Adenauer Land. Dieser bietet im Atrium der katholischen Pfarrkirche ein „Offenes Singen“ an. red