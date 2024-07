Plus Adenau

17-Jähriger initiiert Konzertreihe: Drei Musikabende in der Marienkapelle Adenau

Von Werner Dreschers

i Der 17-jährige Gymnasiast Vincent Seuter möchte mit der Konzertreihe die Kulturlandschaft in Adenau zusätzlich bereichern. Foto: Werner Dreschers

Eine attraktive Konzertreihe bereichert im Juli die Kulturszene in Adenau. In der historischen Marienkapelle in Adenau sprechen an drei Abenden ganz unterschiedliche Konzerte die Musikliebhaber an. Veranstalter ist der erst 17 Jahre junge Gymnasiast Vincent Seuter, selbst ein begeisterter Musiker seit Kindheitstagen.