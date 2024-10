Plus Bad Neuenahr 15-Jährige aus Bad Neuenahr immer noch vermisst: Keine Anzeichen, dass sie sich in akuter Gefahr befindet Von Celina de Cuveland i Shania Rayegani wirdnoch immer vermisst. Foto: Polizei Sie ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Mittlerweile wird die 15 Jahre alte Shania Rayegani seit einem Monat vermisst. Außerordentlich besorgt sind die Kriminalpolizisten, die sich um den Fall Rayegani kümmern, trotzdem nicht. Lesezeit: 1 Minute

Denn: Es gibt immer wieder Hinweise, dass sich die junge Frau nicht in akuter Gefahr befindet. Zu genaueren Details äußert sich der Pressesprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Koblenz, Jürgen Fachinger, aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. „Sie will offensichtlich momentan einfach nicht nach Hause kommen“, so Fachinger in einem Telefonat mit unserer Zeitung. ...