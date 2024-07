Plus Barweiler 1500 Euro für Kapelle in Indien gesammelt: Wallfahrtsandacht Müllenwirft generiert hohes Spendenaufkommen Von Werner Dreschers i Zahlreiche Menschen nahmen an der Wallfahrtsandacht teil. Foto: Werner Dreschers Bereits seit 35 Jahren ist das Fest Mariä Heimsuchung für viele Gläubige Anlass, die Gedenkstätte Müllenwirft im Wirftbachtal zu besuchen. So auch in diesem Jahr: Zu Musik der Hoffelder Bergmusikanten unter Leitung von Bernd Prämaßing hielt Kooperator Pater Richard von der Pfarreiengemeinschaft Adenauer Land eine Andacht. Lesezeit: 2 Minuten

Die Kollekte ergab den stattlichen Betrag von 1500 Euro, der Betrag kommt einer Pilgerstätte in der indischen Heimat des Geistlichen zugute. Dort soll in einem kleinen Ort die Infrastruktur an einer gut besuchten Pilgerstätte verbessert werden, sodass den Gläubigen der Weg zur Kapelle erleichtert wird. Die hohe Kollekte ist ein ...