Kreis Ahrweiler

Das öffentliche Leben im Kreis Ahrweiler ist zum Wochenbeginn am nächsten Tiefpunkt angelangt. Nach dem Veranstaltungstopp auf allen Ebenen schränken jetzt auch Rathäuser und Behörden den öffentlichen Publikumsverkehr massiv ein. Die Hallenschwimmbäder in Bad Neuenahr, Twin und Ahrthermen, und die Römer-Thermen in Bad Breisig sind geschlossen. Aus dem Kreishaus kam am Montag die Nachricht, dass es weitere Coronafälle im Kreis gibt: Die Zahl ist von elf auf 14 gestiegen. Der Montag war aber auch Tag eins der Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten im Kreis. Die Rathäuser schränken ihre Öffnungszeiten ein, die Volksbank schließt einen Teil ihrer Filialen im Kreis.