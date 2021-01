Kreisstadt

Bad Neuenahr-Ahrweiler verändert sein Gesicht. Das gilt in den nächsten drei Jahren ganz besonders für das Gelände an der St. Pius-Straße rund um die Erich-Kästner-Schule. Auf einer Grundstücksfläche von rund 12.163 Quadratmetern wird dort das nach Worten von Bürgermeister Guido Orthen größte Mietwohnungs- projekt seit Jahrzehnten in der Kreisstadt mit 130 neuen Wohnungen entstehen. Ein gigantisches Projekt.