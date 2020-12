Kreis Ahrweiler

Insgesamt 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Kreisverwaltung am Montag gemeldet. Die Betroffenen wohnen in Neuenahr-Ahrweiler, Remagen, der Gemeinde Grafschaft sowie in den Verbandsgemeinden Altenahr und Brohltal. Darunter sind vier Reiserückkehrer aus Risikogebieten beziehungsweise deren Familienangehörige sowie eine landwirtschaftliche Saisonarbeitskraft.