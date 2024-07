Plus Grafschaft

12 000 Module installiert: Solarpark in der Grafschaft nimmt Gestalt an

Von Horst Bach

i Auf der ausgetonten und verfüllten Fläche der ehemaligen Tongrube Ringen wird derzeit der Solarpark Grafschaft errichtet. Foto: Horst Bach

Am Rand der Ringener Tongrube „Rudolf“ nimmt die Energiewende in der Grafschaft Fahrt auf und Form an. Impulsgeber für den Strukturwandel ist die Solarpark Grafschaft GmbH, die derzeit in der Gemeinde eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet. Dort, wo sich einst große Bagger durch die Ringener Scholle fraßen und die Kettiger Thonwerke aus der Tongrube „Rudolf“ Ton für verschiedene Verwendungszwecke förderten, könnte wohl noch in diesem Jahr regenerative Energie produziert werden.