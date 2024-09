Plus Wershofen

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Wershofen: Am Wochenende wurde groß gefeiert

Von Werner Dreschers

i Gepflegt wird von den Wershofener Feuerwehrleuten ein historisches Fahrzeug, das vor Jahren aufwendig restauriert wurde. Fotos: Werner Dreschers Foto: Werner Dreschers

„Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr“, unter diesem Motto haben im Jahr 1924 engagierte Bürger die Wershofener Feuerwehr gegründet. Das 100-jährige Jubiläum wurde nun am Wochenende gründlich gefeiert. Pflichterfüllung, der Schutz von Leib und Leben, von Hab und Gut, all dies ehrenamtlich, das verdient allerhöchste Anerkennung und großen Dank. VG-Bürgermeister Guido Nisius überreichte eine Dankurkunde an Wehrführer Mario Kaspers. Die Feuerwehr feierte groß am Samstagnachmittag.