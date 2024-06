Plus Koblenz/Polch Zwischen Seelsorge und Urteilsverkündung: Koblenzer Richter wird in Trier zum Diakon geweiht i Die Weihung zum Diakon findet im Trierer Dom statt. Neben Stefan Kranz werden auch Christoph Berger aus Trier und Michael Schuh aus Orschol an dem Tag das Amt erhalten. Foto: Harald Tittel/picture alliance/dpa Er hatte mal kurz überlegt, nach seinem Abitur Theologie zu studieren, entschied sich dann aber doch für Jura. Ein paar Jahrzehnte später kann Stefan Kranz beide Interessen vereinen: Der 50-jährige Richter wird am Samstag, 22. Juni, von Bischof Stephan Ackermann in Trier zum „Ständigen Diakon mit Zivilberuf“ geweiht. Lesezeit: 2 Minuten

Stefan Kranz, der mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern in Pfaffendorf lebt, ist im Hauptberuf Richter am Oberlandesgericht Koblenz. Bald werde er neben seinem Beruf im Pastoralen Raum Koblenz seelsorglich tätig sein, kündigt das Bistum Trier in einer Pressemitteilung an. Zu den künftigen Aufgaben von Kranz gehören diakonische Dienste ...