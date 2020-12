Zweite Bauphase am Koblenzer Saarkreisel beginnt: Vollsperrung in der Nacht

Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 13:07 Uhr

In der Nacht von Dienstag, 16., auf Mittwoch, 17. Juni, wird die Verkehrsführung der Baustelle am Saarkreisel in Koblenz auf die zweite Bauphase umgestellt. Hierzu wird der Saarkreisel im Zeitraum zwischen 22 und 5.30 Uhr voll gesperrt.

In der zweiten Bauphase wird der Verkehr für etwa drei Wochen durch den bereits fertiggestellten Innenring des Kreisverkehrs geleitet. Alle Arbeiten laufen bisher qualitativ und zeitlich im Plan und werden, sofern es keine längeren Regenphasen gibt, in der 27. Kalenderwoche abgeschlossen. Anders als bei der Verkehrsführung der ersten Bauphase wird ab Mittwochfrüh die Zufahrt in den Saarkreisel von der B 9/Europabrücke aus Richtung Bonn gesperrt. Hierdurch doll die Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs insbesondere in den Spitzenzeiten verbessert werden.

Eine Umleitung in Richtung Saarplatz, im Weiteren auch in die Altstadt, erfolgt über die Baedeker-/ Schlachthofstraße und das Peter-Altmeier-Ufer – die dortige Baustelle ist dann abgeschlossen – und wird ausgeschildert. Der übrige Verkehr Richtung Innenstadt erfolgt weiter über den Moselring/ Hohenfelder Straße.