Dirk Urmersbach hat seit 2009 schon einige politische Wahlen in Koblenz organisiert und geleitet. Die frisch hinter ihm liegende Landtagswahl sei vom Ablauf her gut gewesen, resümiert der Wahlleiter vom Ordnungsamt Koblenz. Allerdings, so sagt Chefstatistiker Manfred Pauly im Gespräch mit unserer Zeitung, haben weniger Menschen in Koblenz gewählt – ein Phänomen, das landesweit zu beobachten ist.