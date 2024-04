Plus Koblenz Zwei kostenfreie Termine im Jahr zu wenig? So oft wird der Sperrmüll in Koblenz abgeholt Von Jan Lindner i In Koblenz gibt es zwei feste, kostenfreie Abholermine für Sperrmüll pro Haushalt im Jahr. Foto: picture alliance/dpa/ Monika Skolimowska Wie läuft es mit dem Abholen von Sperrmüll in Koblenz? Sind die Bürger mit dem Verfahren zufrieden, wonach sie seit mehreren Jahren nur noch zweimal pro Jahr kostenfrei Sperrmüll anmelden können und das telefonisch? Das wollte die Wählergruppe Schängel (WGS) unter anderem wissen mit einer Anfrage an die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Lesezeit: 2 Minuten

Demnach müsse auch genau angegeben werden, was am jeweiligen Abholtag rausgestellt wird. Laut WGS würde man Termine erst nach, drei, vier Wochen bekommen, beim Aufräumen aber noch weitere Sachen finden, die man gerne dazustellen möchte. Ebenso komme es vor, dass Nachbarn am Abend noch etwas dazustellen, was vorher nicht angegeben ...