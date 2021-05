Zwei Koblenzer bloggen über Wein: Lieblings-Rebsaft aus der Großregion

Seit letztem Jahr fallen zahlreiche Weinfeste aus, auch das gemütliche Beisammensein mit Freunden bei einem Gläschen Rebsaft fällt weg. Zwei junge Koblenzer haben aber einen Weg gefunden, ihre gemeinsame Liebe zum Wein dennoch weiterhin zu teilen. In ihrem gemeinsamen Blog „Weinstruktur“ präsentieren Niklas Fröhlich und Elias Scholer seit sechs Monaten regionale Weine von der Mosel, vom Mittelrhein, vom Rheingau und aus Rheinhessen. Elias Scholer erzählt: „Es geht darum, Menschen zu helfen, sie zu einem Wein zu bringen, der bezahlbar und gut ist.“ Denn oft werden in Weinblogs nur Weine präsentiert, die sich in hohen Preisklassen bewegen, sagen sie.