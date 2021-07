David Richard hat seinem Ärger über die Zustände in der Koblenzer Innenstadt am Wochenende in einem Brief an die Stadtverwaltung Luft gemacht. Wer es nicht selbst erlebt hat, kann sich kaum vorstellen, wie es hier gewesen ist, sagt der Gastronom, der die Kaffeewirtschaft am Münzplatz betreibt.