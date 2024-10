Plus Koblenz

Zusammen zu singen stärkt Gemeinschaft und Demokratie: Koblenz beteiligt sich an bundesweiter Aktion

i Der Koblenzer Jesuitenplatz wird zu einem großen Konzertsaal, die Menge Einzelner zu einer Gemeinschaft. Foto: Sascha Ditscher

Lieder von Freiheit und Demokratie erklingen von vielen Stimmen am Abend des Tages der Deutschen Einheit auf dem Jesuitenplatz inmitten der Koblenzer Altstadt. Und nicht nur dort: An mehr als 200 Orten bundesweit haben sich am Donnerstagabend Menschen zusammengefunden, um gemeinsam zu singen.