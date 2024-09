Plus Wallersheim Zunehmende Vermüllung, wildes Campen: Wallersheimer CDU sorgt sich um Naturschutzgebiet i Die Wallersheimer CDU sorgt sich um das Naturschutzgebiet an der Fritz-Ludwig-Straße. In einer Petition wird die Stadtverwaltung zum Handeln aufgefordert. Foto: Wolfram Reinstädtler/CDU-Ortsverein Wallersheim Der CDU-Ortsverband Wallersheim fordert die Koblenzer Stadtverwaltung auf, die Ausschilderung und Überwachung des Naturschutzgebiets an der Fritz-Ludwig-Straße zu verbessern, um unbefugtes Campieren und die zunehmende Vermüllung dort zu verhindern. Lesezeit: 1 Minute

Besonders im Sommer werde das Gebiet vermehrt von Besuchern genutzt, die sich nicht an die Naturschutzvorgaben halten, was eine Belastung für die Umwelt darstelle, teilt die CDU in einer Pressemeldung mit. Ernst Knopp, der auch für die CDU im Stadtrat sitzt, sagt: „Das Naturschutzgebiet ist ein wertvolles Ökosystem, das wir ...