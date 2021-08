Gäbe es normale Zeiten, dann würde am heutigen Samstagabend am Rheinufer ein vielstimmiges „Ohhhh“ und „Ahhhh“ beim Feuerwerk erklingen. Hunderttausende Besucher, die rund um Rhein in Flammen das Koblenzer Sommerfest feiern, würden in diesen Tagen in die Stadt strömen. Doch erneut muss dies am zweiten Augustwochenende ausfallen, bereits zum zweiten Mal.