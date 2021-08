Zum Ferienende: B 9 wird am Wochenende voll gesperrt

Autofahrer auf der Bundesstraße 9 in Richtung Koblenz müssen am Wochenende mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Verbandsgemeinde Weißenthurm vermeldet das rund eine Woche zuvor in Form einer Mitteilung des Landesbetriebs für Mobilität Cochem-Koblenz.

Um Schäden auf der B 9 zu beseitigen und die Bundesstraße langfristig zu erhalten, wird demnach die Bundesstraße in Richtung Koblenz zwischen der Anschlussstelle Mülheim-Kärlich und der Anschlussstelle zur A 48 von Freitag bis Montag voll gesperrt. Die Arbeiten beginnen am Freitagmorgen, 27. August, um 9 Uhr und dauern nach derzeitigem Stand bis Montagmorgen, 30. August, 5 Uhr, an.

Durch die Vollsperrung der B 9 muss der Verkehr großräumig umgeleitet werden. Die Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgeschildert.

Für Autofahrer, die die Umleitung nutzen, geht es von der B 9 bei Weißenthurm über die Raiffeisenbrücke / B 256 in Richtung Neuwied, dann über die Bundesstraße 42, über die Autobahn 48 und zurück auf die B 9. Aus den acht Kilometern zwischen Weißenthurm und Koblenz werden dann für Nutzer der B 9 ein Wochenende lang gut 21 Kilometer einschließlich zweier Rheinüberquerungen.

Laut der Mitteilung des Landesbetriebs werden durch die Erneuerung der beiden obersten Asphaltschichten Fahrbahnschäden beseitigt, was die langfristige Erhaltung der Substanz gewährleistet. Den Ausbau übernimmt die Firma Eurovia Teerbau aus Koblenz. Die Investition für die Gesamtbaumaßnahme beträgt rund 584.000 Euro und wird vom Bund übernommen, so der LBM weiter.

Der LBM Cochem-Koblenz bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten, die ausgerechnet am letzten Ferienwochenende in Rheinland-Pfalz eine der Hauptstrecken nach Koblenz unpassierbar machen wird. Der ADAC rechnet mit starken Beeinträchtigungen des Verkehrs am kommenden Wochenende. Im Saarland, in Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in Bremen und in Niedersachsen enden die Sommerferien ebenfalls. Außerdem sind weitere Strecken in Rheinland-Pfalz sowie in Nordrhein-Westfalen noch immer aufgrund von Hochwasserschäden gesperrt. Das betrifft neben der Autobahn 1 auch Teile der Autobahn 61 in Richtung Koblenz.

Hinweise zu Sperrungen erhalten Interessierte auch über das Mobilitätsportal des Landes Rheinland-Pfalz unter www.verkehr.rlp.de; eine Verkehrsprognose bietet der ADAC unter www.adac.de