Plus Koblenz Zukunft des Gemeinschaftsklinikums: Koblenzer Stadtrat berät in nicht-öffentlicher Sitzung Von Doris Schneider i Das Evangelische Stift St. Martin in Koblenz ist Teil des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein. Foto: Sascha Ditscher Um die Zukunft des Gemeinschaftsklinikums, zu dem unter anderem die Kliniken Kemperhof und Evangelisches Stift gehören, ging es im Koblenzer Stadtrat. Lesezeit: 1 Minute

Die Zukunft des Gemeinschaftsklinikums war Thema in der nicht-öffentlichen Sitzung des Koblenzer Stadtrats am Donnerstagabend. Vertreter einer Unternehmensberatung und einer Rechtsanwaltskanzlei haben die Ratsmitglieder mit neuesten Informationen versorgt und Fragen beantwortet. Seit Monaten ist die Zukunft des Klinikverbunds, der vor allem Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen in Koblenz, Mayen, Boppard und Nastätten unterhält, ...