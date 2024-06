Plus Koblenz Zukunft des Bundeswehrstandorts Koblenz: Werden Dienstposten aufgegeben? Von Jan Lindner i Der Bundeswehr-Standort Koblenz/Lahnstein ist der zweitgrößte in Deutschland. Foto: Sascha Ditscher (Archiv) Mit 7500 zivilen und militärischen Dienstposten ist Koblenz nach Wilhelmshaven (9000) der zweitgrößte Bundeswehrstandort in Deutschland. Die Bundeswehr wird strukturell reformiert und wieder auf die Bündnis- und Landesverteidigung ausgerichtet. Doch wie sehr wirken sich diese Veränderungen auf den Standort Koblenz/Lahnstein aus? Werden gar Bundeswehr-Mitarbeiter abgezogen und Einheiten aufgegeben? Lesezeit: 2 Minuten

Diese Fragen beschäftigen auch die heimischen Bundestagsabgeordneten Thorsten Rudolph (SPD) sowie Josef Oster und Marlon Bröhr (beide CDU). Kürzlich hatte sich zudem der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) in der Sache an das Verteidigungsministerium gewandt. Die Antwort: Die Gesamtzahl der Dienstposten in Koblenz soll unverändert bleiben und es auch keine ...