Plus Koblenz Zu hause fühlen, am Studienort: Hochschule Koblenz startet Gastfamilienprojekt für internationale Studierende i Damit es mit dem Anschluss schnell klappt, sucht die Hochschule Gastfamilien für internationale Studierende. Foto: Markus Hibbeler/picture alliance/dpa/dpa-tmn Die Hochschule Koblenz startet ein besonderes Projekt, um internationale Studierende während ihres Studiums in Deutschland zu unterstützen: das Gastfamilienprojekt, gefördert durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und das Auswärtige Amt. Lesezeit: 1 Minute

Ziel des Projekts ist es, herzliche und offene Gastfamilien in der Region zu gewinnen, die Studierenden ein Zuhause auf Zeit bieten und ihnen den Einstieg in das deutsche Leben erleichtern. Für die internationalen Studierenden ist das Leben in einer Gastfamilie eine einzigartige Gelegenheit, tief in die deutsche Kultur einzutauchen und ...